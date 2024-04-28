30 апреля закончатся выборы объектов благоустройства в 2025 году

Голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается: дедлайн — 30 апреля, напоминает администрация Сургута.

«Проекты-победители будут на 80 процентов профинансированы из федерального и окружного бюджетов, — консультируют в пресс-службе мэрии. — На голосование выставлены четыре сургутских проекта: парковая зона в микрорайоне 20А, где планируют обустроить детскую площадку, минироллердром, тротуары, освещение, видеонаблюдение; 2 и 3 этапы благоустройства парка в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, которые предусматривают велосипедные дорожки, тротуары, площадки для отдыха, памп-трека, скамейки и урны. Еще один проект — обустройство дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой».

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«От активности сургутян зависит поступление дополнительных федеральных и окружных средств в бюджет города на благоустройство парков и скверов. Победа в голосовании также сократит сроки благоустройства территорий. Призываем жителей поддержать сургутские проекты в голосовании. Тем более впереди длительные выходные. Отмечу, федеральный проект нацелен на благоустройство города, общественных пространств. С 2019 года в Сургуте в рамках проекта благоустроено 17 локаций. И все они пользуются популярностью у сургутян», — отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. Подробнее о том, почему стоит голосовать, читайте в интервью siapress.ru.

Кстати: Один из объектов, ранее благоустроенный в рамках этого проекта, принял спортсменов: на спортивной площадке и набережной парка «За Саймой» накануне прошла тренировка по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Марафон достижений».

Проголосовать можно следующим образом.