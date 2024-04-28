Первые субботники стартовали в Сургуте

Апрель-май в Сургуте — традиционно сезон субботников: первые из них начались на минувшей неделе. В рамках Всероссийской акции «#ТрудКрут» и преддверии майских праздников — в том числе Дня Победы — активные горожане пришли убраться на объекты воинской славы, включая Мемориал славы, а также памятники «Воинам-интернационалистам» и ушедшим на фронт сургутянам.

Впрочем, основная уборка — впереди. Новые субботники запланированы уже на период после праздничных выходных, отмечают в пресс-службе администрации города: «Будет организовано несколько крупных мероприятий в рамках экологических акций — «Мой чистый дом — Югра», «Чистый берег», «Чистый город». Они будут проходить в течение всего летнего периода. Ожидается, что участие в них примут около десяти тысяч человек».

Подать заявку на участие можно по телефону 95-80-27 — всех обеспечат необходимым инвентарем и хозяйственными перчатками.