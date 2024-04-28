Сургутяне победили в конкурсе «Семья года Югры»

Сургутская семья стала лучшей из 43 участниц окружного конкурса: сургутяне Степины получили звание «Семья года Югры», сообщает Депсоцразвития региона.

Участники конкурса представляли 21 муниципальное образование округа в пяти номинациях: «Семья — хранитель традиций», «Сельская семья», «Молодая семья Югры», «Многодетная семья», «Золотая семья Югры».

Степины, кстати, не впервые забирают золото: ранее их признали главными победителями муниципального этапа и лидерами в номинации «Многодетная семья» — в ней растут пятеро детей.

Справка: Всего в пяти номинациях наградили 15 семей, участники из Сургута взяли призы еще в двух номинациях: 3 место в «Молодой семье Югры» — у Черепневых, первое место в «Золотой семье Югры» — у Федотовых.