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​Врачи Сургута спасли еще одну жизнь

В Сургуте врачи прооперировали пациента с инфарктом

​Врачи Сургута спасли еще одну жизнь
Фото: Депздрав ХМАО

Накануне в БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» поступил вызов о жгучих болях в груди у 45-летнего местного жителя. На помощь к пациенту оперативно направились врач Юрий Пресняков, фельдшер Захар Завиров и водитель Евгений Мигунов. Бригада прибыла на место вызова за 16 минут, сообщает Депздрав ХМАО.

По словам жены пациента, жгучие боли в груди появились около 30 минут ранее. После осмотра и проведения электрокардиограммы, мужчине диагностировали обширный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. В момент оказания помощи, пациент внезапно потерял сознание, пульс и дыхание отсутствовали.

«На экране монитора отображалась фибрилляция желудочков. Бригада немедленно начала реанимационные мероприятия и провела дефибрилляцию, восстановив функционирование сердца. Состояние пациента в ходе интенсивной терапии стабилизировалось. Он был экстренно доставлен в приемное отделение стационара кардиодиспансера, где был передан бригаде реаниматологов и прооперирован», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день пациент уже выписан домой и проходит курс реабилитации. Мужчина чувствует себя хорошо и благодарит бригаду врачей за спасение его жизни.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 142, комментариев: 0
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