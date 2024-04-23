В Сургуте прошел конкурс среди работников городских организаций по оказанию первой помощи

В Сургуте в четвертый раз состоялся конкурс среди работников городских организаций по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. В этом году участие приняли 150 специалистов из 65 организаций, сообщает администрация Сургута.

«С каждым годом интерес к конкурсу растет. В этот раз заявилось порядка 150 участников из 65 организаций, осуществляющих трудовую деятельность в системообразующих, энергетических, муниципальных и бюджетных организациях. Впервые к участию приглашены 12 студентов высших учебных заведений Сургута. Целью конкурса является повышение готовности работников организаций к оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, привлечение внимания работодателей и работников к изучению приемов оказания первой помощи, повышение заинтересованности работодателей в снижении последствий производственного травматизма», — рассказала начальник управления по труду администрации Сургута Галина Кузнецова.

Конкурс проводился в три этапа:

— демонстрация практических навыков оказания первой помощи пострадавшему на производстве (сердечно-легочная реанимация);

— решение задачи на практике (первая помощь пострадавшему);

— тестирование участников на знание теории по оказанию первой помощи.

В качестве жюри выступили специалисты скорой медицинской помощи, травматологической больницы, регионального отделения «Российский красный крест», а также преподаватели кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности СурГПУ.

«Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее суммарное количество баллов за три этапа. По каждой группе организаций, направивших работников для участия в конкурсе, устанавливаются по три призовых места», — говорится в сообщении.

Лидеров объявят после подсчета баллов и общего решения жюри.