В Лянторе горожанка хотела заработать, а в итоге потеряла 76 тысяч рублей

34-летняя жительница Лянтора хотела заработать на сайте крупного магазина бытовой техники, но попалась на уловки мошенников. Она перевела неизвестному 76 тысяч рублей. Информацию об этом сообщили ОМВД России по Сургутскому району.

В одном из мессенджеров женщина нашла информацию о дополнительном заработке. Суть работы заключалась в покупке бытовой техники для поднятия рейтинга выкупа товара на сайте компании. В дальнейшем сумма выкупа с заработанными процентами должны были вернуть ей на счет. Неизвестный работодатель скинутой горожанке ссылку, по которой она перевела 76 тысяч рублей. После проделанных манипуляций мошенники прекратили с ней связь и не вернули потраченные средства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, чтобы установить и задержать причастных к делу лиц.