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​В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу из супермаркета

Юноша из Сургутского района украл продукты из магазина и был задержан

​В Сургутском районе полицейские раскрыли кражу из супермаркета
Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Накануне в Сургутском районе из сетевого магазина в поселке Ульт-Угун были украдены товары на сумму около 20 тысяч рублей. В ходе проверки сотрудники полиции задержали 20-летнего подозреваемого, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

Задержанный объяснил, что хотел выпить, но, так как было ночное время и супермаркет не работал, он решил разбить стекло входной двери магазина и украсть алкоголь и сигареты.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 132, комментариев: 0
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