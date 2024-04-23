Восемь процентов сургутян боятся увольнения на работе

Каждый двадцатый житель Сургута боится не справиться с работой. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие работающие представитель экономически активного населения из Сургута. Они рассказали о страхах, связанных с работой.

«Двое из трех опрошенных утверждают, что у них нет никаких страхов, связанных с работой. 8% жителей Сургута боятся увольнения. Каждый двадцатый — не справиться с работой. По 4% респондентов боятся снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 3% опрошенных опасаются невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства», — говорится в сообщении.

Интересно, что главный страх мужчин — увольнение, а у женщин — недооцененность. В целом же женщины утверждали, что у них нет страхов, связанных с работой.