Андрей Филатов подвел итоги конкурса «Педагог года Югры-2024» в Сургуте

В ХМАО завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог года Югры-2024». Его итоги среди сургутских педагогов подвел глава города Андрей Филатов.

«Представители сургутской сферы образования традиционно подтвердили высокий уровень профессионального мастерства. Эксперты оценивали не только компетентность педагогов, но также их умение творчески подходить к работе, заинтересовывать детей», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Победителями конкурса «Педагог года Югры-2024» стали:

Преподаватель-организатор ОБЖ школы № 1 Михаил Лукьянов - номинация «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»;

Педагог-психолог детсада № 26 «Золотая рыбка» Юлия Кравченко - номинация «Педагог-психолог года».

Второе место в номинации «Воспитатель года дошкольной образовательной организации» завоевала воспитатель детсада № 89 «Крепыш» Ольга Костянова.

Третье место разделили три педагога:

Учитель математики школы № 6 Алена Ковылина - номинация «Учитель года»;

Учитель русского языка и литературы школы № 10 Любовь Гризлюк - номинация «Педагогический дебют»;

Заведующая детсада № 92 «Веснушка» Мария Тетерина - «Руководитель года образовательной организации».