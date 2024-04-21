Самолеты «Победы» будут два раза в неделю летать из Саратова в Сургут

Лоукостер «Победа» запустил прямые регулярные рейсы из Саратова в Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Саратов - Сургут. Это новое направление для авиакомпании. <…> Полеты по маршруту Саратов - Сургут будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Первый рейс из Саратова в Сургут состоялся 19 апреля.

Ранее «Победа» запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Казань - Сургут. Данное направление также стало новым для авиакомпании. Первый рейс состоялся 13 апреля.