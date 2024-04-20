В Сургуте идет весенний призыв

В рамках весеннего призыва из Сургута на срочную службу отправилась первая партия новобранцев — более 30 жителей города и района. Они уехали в окружной сборный пункт в Пыть-Яхе, где пройдут медицинскую комиссию и будут направлены в части.

«Состоялась первая отправка призывников Сургута и Сургутского района на окружной сборный пункт, — отчитался военный комиссар города Сургута и Сургутского района Андрей Калядин. — Призывные комиссии в соответствии с утвержденным графиком начали работу с 1 апреля. Уверен, что наши сибиряки, земляки, достойно будут представлять регион на протяжении этих 12 месяцев, пока они будут военнослужащими российской армии».

Напомним, что на службу призывают граждан от 18 до 30 лет, набор солдат продолжится до 15 июля. До этого времени планируется набрать более 500 человек из Сургута и Сургутского района.