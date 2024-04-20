В Сургутском районе определились с планом ремонта социальных объектов

В ремонт школ, детских садов, учреждений спорта и культуры администрация Сургутского района вложит порядка 200 миллионов рублей: цифры озвучил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Из них 125 миллионов уйдет на обновление школ и детсадов — причем сумма в два раза превышает средства, заложенные в бюджет в 2023 году. «Ремонтная кампания охватит 12 дошкольных учреждений и шесть образовательных», — отметил Трубецкой.

Еще 75 миллионов рублей будут направлены на ремонт учреждений культуры и спорта в Лянторе, Барсово, Угуте, Ляминой, Нижнесортымском и Белом Яре. Работы — разнообразные, подчеркивает глава муниципалитета: «Ремонт кровли, входной группы и пяти помещений ожидается в детской школе искусств в Нижнесортымском, замена электрических сетей — в Лянторской детской школе искусств №1, в Солнечной библиотеке выполнят ремонт кровли, запасного выхода и лестничной клетки. Ремонт залов и обновление вентиляции намечены в Ляминском центре досуга и творчества. Утеплят кровлю, заменят окна, отремонтируют помещения в Угутском краеведческом музее».

К слову, на ряде объектов ремонт уже идет: в Лянторе, например, работы прошли в пристрое и тренажерном зале школы олимпийского резерва. В здании гостиницы этой школы предстоит ремонт помещений и пола, светильников, окон, батарей. В Барсово планируется установить в зале тяжелой атлетики сантехническое и вентиляционное оборудование; в здании лыжной базы выполнят ремонт крыльца, напольного покрытия. Заложены средства и в обустройство стадиона в Солнечном: в этом году здесь установят мачты освещения и систему видеонаблюдения.