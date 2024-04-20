16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4409   EUR  99,5797  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутский район выделит около 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов

В Сургутском районе определились с планом ремонта социальных объектов

​Сургутский район выделит около 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
Фото: admsr.ru

В ремонт школ, детских садов, учреждений спорта и культуры администрация Сургутского района вложит порядка 200 миллионов рублей: цифры озвучил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Из них 125 миллионов уйдет на обновление школ и детсадов — причем сумма в два раза превышает средства, заложенные в бюджет в 2023 году. «Ремонтная кампания охватит 12 дошкольных учреждений и шесть образовательных», — отметил Трубецкой.

Еще 75 миллионов рублей будут направлены на ремонт учреждений культуры и спорта в Лянторе, Барсово, Угуте, Ляминой, Нижнесортымском и Белом Яре. Работы — разнообразные, подчеркивает глава муниципалитета: «Ремонт кровли, входной группы и пяти помещений ожидается в детской школе искусств в Нижнесортымском, замена электрических сетей — в Лянторской детской школе искусств №1, в Солнечной библиотеке выполнят ремонт кровли, запасного выхода и лестничной клетки. Ремонт залов и обновление вентиляции намечены в Ляминском центре досуга и творчества. Утеплят кровлю, заменят окна, отремонтируют помещения в Угутском краеведческом музее».

К слову, на ряде объектов ремонт уже идет: в Лянторе, например, работы прошли в пристрое и тренажерном зале школы олимпийского резерва. В здании гостиницы этой школы предстоит ремонт помещений и пола, светильников, окон, батарей. В Барсово планируется установить в зале тяжелой атлетики сантехническое и вентиляционное оборудование; в здании лыжной базы выполнят ремонт крыльца, напольного покрытия. Заложены средства и в обустройство стадиона в Солнечном: в этом году здесь установят мачты освещения и систему видеонаблюдения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:38, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=4c54qkJJcC7pta6eMfcnWj1QIFXsQjugxHbPQkzmawwzGv0IaSu2HR1XEEsT3nv5kC7qDRUJ/2K22ayiVU55zHamyOEw2t1u/AAlF/wlXSKOq+uqAldGtY4ShIWakdMEekcz7Wgu1GtAMB2QNDLCB6yFtYGi3kos/xlm+42vzdg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=CNmlzBR6YcN+ybGkpN1xWzoxAVbi72+sYaDqe27ROKnO6XmkvQEKIfoZ21yM60qeabnF10ZXl8aJH4S+SmT6Kc54nEmt8cD3N8m6SMpvQf6pntUblQr49IefjDpwML0qkAmS4WzY/EAP3WyWMHNMQD9b5h/PfsZYZprEk+r82oM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=e6nh8nFzr1aRFaBWqp82h2ht47VGegOiXfmfric4/Qf0akc4eWL2KvbLNutbhW3DjGXfWVVtswaoJWRSEFybFSDPdORXcDJjZJ11P0EKF07PAce4eeiN7axtSzie4AftGGt3wG4ToMGRvo0IaaYGM+gwv3C6L/3Wu7U1q3unODo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=AErR8G6SbxZjYoWBGdUXALgsJjvYfAWb2aWwqN3do8U9SW/XHrQH1btdq/XCVc27AEUhA/OBzLxbKcJdDaGC01MvtrNWKuZAC0xRwdLsyTon1JapAIpFodiT2U9Oqb8sFu3R3Hwd2aKa+9WP9QuF3j5igWUKOdGGrILw5JEBCUs="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 5065
  2. Известный предприниматель из Сургута Валерия Пахтаева ушла из жизни 1071
  3. Наталья Комарова оценила работу Андрея Филатова 918
  4. ​Летом в Сургуте отремонтируют 12 дворов 775
  5. «У нас украли гараж»: как 77-летняя сургутянка пытается вернуть свое имущество 731
  6. В поликлинике Сургута рушится потолок 633
  7. В Сургуте молодые люди расстреляли две остановки 631
  8. ​Сургутянам озвучили планы по застройке 19 микрорайона 603
  9. В 27-м микрорайоне Сургута появится огромное граффити 595
  10. ​Житель ХМАО отсудил компенсацию у полиции за антисанитарию в камере изолятора 583
  1. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 5065
  2. ​Оби кровавый берег. Год 1921 3446
  3. Что делать сургутянам, чтобы не «поплыть» при потеплении 3047
  4. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 2831
  5. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 2645
  6. Югорчане отправились в Курганскую область бороться с паводками 2229
  7. ​Творческие коллективы Городского культурного центра освоились на новом месте 1940
  8. ​В Utair рассказали о весенне-летних рейсах из Югры 1900
  9. ​Самокатов нам не надо: югорчане выступили за ограничения для их вождения 1894
  10. Как вызволяли машины из снежного плена на закрытом зимнике в Югре 1852
  1. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 9001
  2. ​Сургут продолжит таять 8982
  3. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 7771
  4. Конец Бардаковой власти 7464
  5. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 6322
  6. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 6177
  7. Лоция против истории 6096
  8. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 5554
  9. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 5065
  10. Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС 5051

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика