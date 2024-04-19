В Думе Сургута рассказали, что построят на месте «деревяшек» и ГКЦ на «Строителе»

После завершения сноса деревянных домов в микрорайоне Строитель в Сургуте появится современный жилищный комплекс, школа почти на 1924 учащихся и детсад на 300 мест. Об этом стало известно на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике.

«На территории микрорайона 19, в соответствии с проектом планировки, размещаются следующие объекты образования. Это школа на 1924 учащихся и детский сад на 300 мест. Документация по планировке территории микрорайона 19 утверждена постановлением администрации города от 2007 года с корректировкой в 2013 году», — уточнил депутатам заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Андрей Романов.

Кроме того, народных избранников волновал вопрос, что будет на месте Городского культурного центра. Оказалось, «Строитель» решили снести. Территорию обустроят для нового учреждения культуры. Напоминаем, ранее ГКЦ «Строитель» по адресу Сибирская, 2 закрыли из-за аварийного состояния. Творческие коллективы получили 16,5 миллионов рублей на аренду помещения и уже успели переехать в бывший кинотеатр «Рубин».

В настоящий момент проектно-сметная документация на новое здание Городского культурного центра уже разработали. Ожидается заключение госэкспертизы, которое будет готово примерно в июне 2024 года. После этого власти Сургута планируют подготовить заявку на региональное и федеральное финансирование объекта культуры.