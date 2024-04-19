Планы по ремонту дворов в 2024 году озвучили в Думе Сургута

Этим летом 2024 года в Сургуте планируют отремонтировать 12 дворов, три из них − по программе инициативного бюджетирования. Работы проведут за счет местного бюджета, часть выплатят сами жители. Всего на сегодняшний день в обновлении нуждаются 53 участка, обратила внимание директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Мария Ванькова на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«По результатам 2023 года проводились проверки контрольно-счетной палаты города. Было установлено 19 основных нарушений, замечаний соблюдения технологии производства работ, выявление которых повлияло на окончательную стоимость. В частности, это было некачественное устройство бордюрных камней, наличие на них сколов», − подчеркнул председатель комитета Владимир Клишин.

Помимо этого, в прошлом году подрядчики не соблюдали интервал залива эмульсии, закатывали асфальт на старое покрытие и сваливали строительные материалы на зеленые зоны. Эти замечания устранили.

Ранее планировалось каждый год наращивать кампанию. Однако в 2023 году в Сургуте успели благоустроить десять дворов, хотя изначально хотели отремонтировать 21 территорию.

«В те годы работы софинансировались из окружного бюджета. На сегодняшний день этого нет. Плюс стараемся комплексно ремонтировать дворы, чтобы несколько раз их в программу не включать, а это требует большего финансирования на каждый двор. К тому же в прошлом году управляющая компания «ДЕЗ ВЖР» не смогла приступить к ремонту восьми дворов, поскольку налоговая арестовала их счета. В этом году такая ситуация не повторится. Те компании, которые заявились на участие, проблем с налоговой не имеют. Рисков мы не видим. Более того, есть другие управляющие компании, которые готовы участвовать, но поскольку лимит средств ограничен, только 12 дворов включены в программу этого года», − объяснила Мария Ванькова.

Ранее депутаты Сургута обсудили возможность корректировки работы подрядчиков, которые занимаются ремонтом проездов. В частности, народных избранников обеспокоила судьба участка возле школы «Перспектива» на Пролетарском проспекте.