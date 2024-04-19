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Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 апреля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

20 апреля

Мастер-класс «Крапинка»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, школа-музей им. А.С. Знаменского. Время: 10:00.

В преддверии светлого праздника Пасхи, сургутян приглашают на мастер-класс по росписи пасхальных яиц. На нем с помощью воска участники нанесут на яйцо точки и узоры. Затем яйцо окунут в краску и воск снимется. В результате получится интересный и яркий узор.

Телефон для записи: 28-20-48. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музыкальный квиз «Мозгва» Фестивальная

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, Арт-кафе, второй этаж. Время: 17:00.

У сургутян есть возможность погрузиться в мир классической музыки с нотками юмора, фактами, вопросами про кино, историю, известных личностей, а также в интересные события в мире музыки.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Концерт «Весна самоцветная!»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Программа концерта познакомит горожан с танцами народов России, с региональными особенностями русского народного танца, стилизованными номерами и с современной хореографией.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 6+

Выставка Элеоноры Бухоновой

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на открытие первой персональной выставки фотохудожника Элеоноры Бухоновой. Гостей вечера ждут фотоработы, транслирующие пробуждение чувств, через призму женской красоты. Помимо этого, в программу вечера включены: игра на ханге в исполнении Виктора Столбова, танцевальный перформанс, диджей-сет от HELLENSHU и игристое.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 450 рублей, на входе ― 600 рублей. 16+

21 апреля

Концерт «Для любимых родителей»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Горожан приглашают на концерт, который, несомненно, подарит каждому зрителю заряд солнечного настроения и соберет настоящий весенний букет из вокальных и хореографических выступлений юных артистов творческих коллективов Городского культурного центра.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 0+

Мастер-класс «Весенний пейзаж»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Молодые и взрослые сургутяне смогут нарисовать весенний пейзаж пастелью.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей, семейный ― 350 рублей. 6+

Музейное занятие «Санинструктор»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица Просвещения, 7/1, Центр патриотического наследия. Время: 14:00.

Жители Сургута познакомятся с одной из самых распространённых военных профессий среди женщин – санинструктор. На занятии участники научатся собирать санитарную сумку и оказывать первую медицинскую помощь.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+


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Сегодня в 11:55, просмотров: 111, комментариев: 0
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