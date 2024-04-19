В Думе Сургута рассказали, какие школы и детсады отремонтируют летом 2024 года

В Думе Сургута обсудили план мероприятий на 2024 год по проведению ремонта зданий образовательных учреждений. На обновление школ и детсадов планируют выделить почти 500 миллионов. В частности, деньги пойдут на:

капитальный ремонт восьми объектов;

текущий ремонт семи объектов;

благоустройство территорий 16 объектов;

капитальный ремонт наружных инженерных сетей на двух объектах;

разработку проектной документации на капитальный ремонт четырех объектов.

«Проведение торгов является ключевым для проведения успешной ремонтной кампании. У нас вообще сколько уже заключено контрактов на сегодняшний день?» – поинтересовалась депутат думы Сургута Эмилия Трапезникова.

Оказалось, что на сегодняшний день практически все контракты состоялись. «Более 75 процентов законтрактовано. Работа в этом направлении ведется, за апрель-май будет завершено контрактование всех объектов. Основные работы пройдут с июня по август текущего года. Думаю, мы справимся в сроки», – ответил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Андрей Романов.

Подчеркнем, что капитальный ремонт планируют выполнить в школах № 3, 7, 8, 24, 30, 31, 32 и центре плавания «Дельфин», текущий — в гимназии Салахова, детских садах «Буровичок», «Родничок», «Лель», «Филиппок». Капитальный ремонт наружных сетей может пройти в детском саду «Сказка», сетей водоснабжения в школе №20. Благоустройство и асфальтирование пройдут в двух корпусах детского сада «Бусинки».

Основные сроки выполнения работ по ремонту школ и детских садов – июнь-август 2024 года.