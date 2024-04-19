В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проведен комиссионный предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений.
Проверено и опробовано в работе все гидромеханическое
оборудование водосбросных и водопропускных сооружений. Проведен внешний осмотр
сооружений гидроузла. Составлены акты о готовности сооружений
и гидромеханического оборудования к пропуску паводка 2024г.
По
данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» ожидаемые сроки вскрытия р.Обь
в районе г. Сургут –30апреля (+/- 5 суток), а прогнозируемый максимальный уровень р. Обь в период весеннего половодья – 640-710 см. Данные параметры находятся в пределах среднемноголетних значений.
Показатель запаса воды, который зафиксировали в снежном покрове в районе г. Сургута 10 апреля, – 166 мм. Это на 10 мм выше среднемноголетних значений и на 50 - 60 мм ниже максимальных значений за период наблюдений.
Обслуживаемые Сургутской ГРЭС-2 гидротехнические сооружения обеспечивают поддержание заданных параметров Сургутского водохранилища (акватории СуГРЭС-2 и СуГРЭС-1) и надежную работу оборудования обеих ГРЭС.