В Сургуте организовали Международную научно-практическую конференцию «Проблемы электроэнергетики и телекоммуникаций Севера России»

Накануне, 18 февраля, в Сургутском государственном университете стартовала V Международная научно-практическая конференция «Проблемы электроэнергетики и телекоммуникаций Севера России». Ученые, докторанты, аспиранты, соискатели, студенты, сотрудники вузов и профессионального образования, сотрудники научных учреждений, предприятий электроэнергетики, связи и топливно-энергетического комплекса обсудят современные проблемы и перспективы развития электроэнергетики и телекоммуникаций северных территорий России.

«Значимость задач и вызовов, которые стоят перед инженерной наукой в сфере энергетики и обозначены на самом высшем уровне, трудно переоценить. Президент Российской Федерации неоднократно ставил задачи обеспечения энергобезопасности и энергосуверенитета страны, решить которые можно только, развивая соответствующие профессиональные компетенции у студентов и внедряя инновации в производство. Главы регионов и региональные правительства подчеркивают и конкретизируют наиболее значимые аспекты, которые важны для регионов. Наша конференция вносит вклад в решение этих проблем. Когда за одним круглым столом собираются люди, занимающиеся поиском решений общих проблем и говорящие на одном профессиональном языке, возникают первостепенной важности объединения, консорциумы не на словах, а на деле. И только такие творческие союзы могут обеспечить уверенное движение экономики государства вперед!» – резюмировал директор Политехнического института Юрий Мурашко.

За два дня около 100 докладов будет представлено на четырех тематических секциях: энергосбережение и энергоэффективность в электроэнергетических системах и электрических сетях; проблемы и перспективы развития электроэнергетики; проблемы и перспективы развития телекоммуникаций; научно-методические вопросы преподавания инфокоммуникаций и электроэнергетики в вузе.