На территории новой сургутской школы забили пробные сваи

Строительство школы в 5А микрорайоне Сургута продолжается. Недавно на территории забили пробные сваи для проверки устойчивости грунта перед предстоящей стройкой. Сейчас инвесторы ожидают результаты экспертизы. Корреспондент siapress.ru посетил строительную площадку, где ход работы оценили представители администрации города и депутаты.

«Школа рассчитана на 1500 мест, здесь предусмотрены блоки начального, а также основного общего и среднего общего образования. Образовательное учреждение строится по механизму концессионного соглашения. В конце прошлого года концессионер прошёл ценовую экспертизу проекта и следом вышел на строительную площадку. <…> Городом уже накоплен опыт реализации проектов посредством концессии. Например, в марте 2022 года в 39 микрорайоне была введена первая школа в России по концессии, в настоящий момент в городе строится школа на 1500 мест в 20А микрорайоне», — отметил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Дмитрий Колунин.

Напоминаем, что объект включен в Карту развития Югры — региональный компонент Народной программы партии «Единая Россия».

В настоящий момент в округе школьников стараются перевести полностью на первую смену.

«Программа нацпроекта «Образование» как раз и рассчитана на то, чтобы как можно быстрее мы решили те вопросы, которые поставил перед нами Президент. Одна из первоочередных задач – убрать вторую смену, поэтому округ, Губернатор Югры и партия «Единая Россия», с которыми мы вышли сюда, держат это под контролем», — указал депутат Госдумы Вадим Шувалов.

На сегодняшний день на площадке ведутся строительные работы. Территория оснащена всей необходимой строительной техникой.

«Уже выполнили работы по разработке котлована в объёме 26 тысяч кубов, проводим сдачу заказчику параметров планово-высотных показателей по нему. 12 дней назад провели первое погружение шести свай и провели динамические испытания по ним. Результаты этих динамических испытаний направлены в проектную организацию, ждем от проектировщика решение», — рассказал представитель генерального подрядчика ООО «Парк Инвест» Альберт Подгол.

Согласно проекту, школа будет состоять не только из учебных, но и других помещений для организации образовательного процесса. Среди них — лингафонные кабинеты, лаборатории музыки и искусства, лаборатория 3D моделирования и прототипирования. В здании обустроят бассейн, тренажерный зал, зал хореографии и ЛФК, а также стрелковый тир.

На территории школы будет оборудована физкультурно-спортивная зона: кольцевая беговая дорожка, прыжковая яма, сектор для метания, комплексная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, гимнастический городок и элементы полосы препятствий. Помимо этого, создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения.

Объект планируют сдать в эксплуатацию 31 января 2026 года.