В Сургуте грузовой поезд сбил 14-летнего подростка

В Сургуте устанавливают обстоятельства наезда грузового поезда на 14-летнего подростка. Инцидент произошел 16 апреля. Ребенок получил травмы, сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«16.04.2024 в 12 часов 20 минут на переезде Сургут-Силинский г. Сургут грузовым поездом 20414 допущен наезд на гражданина 2009 г. р. В результате столкновения потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга», - сказано в сообщении ведомства.

Пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

На место происшествия выезжал транспортный прокурор. В ведомстве проводят проверку.