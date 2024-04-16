Арт-объект «Облас, Хант и Щука» вернули на набережную Сургута после реконструкции

На набережную реки Обь в Сургуте вернули арт-объект «Облас, хант и щука». Фигуру демонтировали на время для выполнения реставрационных работ, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Изготовитель демонтировал фигуру для устранения повреждения лакокрасочного покрытия. В рамках гарантийных обязательств все дефекты были устранены. Рыбак вновь дополнил композицию», - сообщили в пресс-службе.

Арт-объект «Облас, хант и щука», установленный на набережной речного вокзала, создан в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Композиция входит в серию полигональных фигур, созданных в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком. На каждой фигуре размещают таблички с QR-кодом, который открывает сайт с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов.