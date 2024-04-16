Как прошел Всероссийский форум «Инклюзивная школа» в Сургуте

В Сургуте прошел второй Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Среди них оказались эксперты, представители госструктур, бизнеса, НКО, врачи, педагоги и впервые — дети с ограниченными возможностями и их родители.

«Данный форум – это своего рода экзамен. Вместе с югорчанами мы уже инициировали, организовали и начали реализовывать не один проект в сфере инклюзивности. Нам кажется, что они хороши, но здесь собрались эксперты с другими взглядами и знаниями, которые протестируют наши идеи и дадут им свою оценку», – ранее поделилась губернатор Югры Наталья Комарова.

Результатом трехдневной работы форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» стал меморандум из восьми инициатив. Реализация предложений позволит выстроить индивидуальный маршрут поддержки для человека с особенностями развития.

Кроме того, частники форума презентовали региональную семейную инклюзивную образовательную программу путешествия для детей и молодежи на основе методологии Всероссийской программы «Классная страна». Обсуждалось в том числе создание нормативного словаря, или глоссария инклюзивного образования.

В рамках форума была организована широкая культурная программа. В кинозале «Галереи кино» проходил киноклуб «Что бы посмотреть с детьми?». В показе и обсуждении фильма «Другие люди» об инклюзивном музыкальном коллективе – оркестре «Антон тут рядом» — принял участие российский теле- и радиоведущий, актер, отец особенного ребенка Сергей Белоголовцев.

А на базе школы №9 работали мастер-классы по таким специальностям, как фотограф, гончар, писатель, музыкант, кукловод, программист, флорист, кондитер, робототехник и многим другим. Особо популярными событиями стали мастер-классы по профессиям актер и радиоведущий от российских звезд и патронов общественных организаций, работающих с людьми с ОВЗ, Гоши Куценко и Аллы Довлатовой.

«Когда мне предложили присоединиться к форуму, я согласился быстрее, чем подумал об этом. У нашего фонда есть друзья, которым уже за 25, за 30… И я счастлив, когда они находят себя. Такие форумы нужны, не просто в чатах, а вживую. У нас есть свой маленький форум – это журнал «Жизнь с ДЦП». Я мечтаю, чтобы он лежал в каждом серьезном учреждении России, в приёмной. Этот инклюзивный форум мы тоже будем освещать на его страницах. И когда будет форум в следующем году, я обязательно приеду», – рассказал актер, учредитель благотворительного фонда помощи детям «ШАГ ВМЕСТЕ» Гоша Куценко.

Форум не обошел стороной и спортивную тематику. В рамках мероприятия прошел мастер-класс по адаптивному хоккею.

На церемонии закрытия во Дворце искусств «Нефтяник» заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анна Сухова отметила: «Форум сплотил нас вокруг самого главного – наших детей, нашего будущего. Все эти дни мы с вами работали, чтобы приблизить заветную цель – сделать инклюзивное общество и создать по-настоящему инклюзивную среду. Я вижу, что сейчас эта цель абсолютно реальна». Также замгендиректора АСИ поблагодарила губернатора и команду Югры за то, что Сургут, «несмотря на холод и снег, все эти дни дарил нам тепло и свою любовь. Здесь работают потрясающие люди и удивительные профессионалы, которые день за днём уже используют показательные практики и делают среду инклюзивной».

Следующий форум пройдет в 2025 году в Сахалинской области.