На первом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2 была выполнена инспекция генератора

На Сургутской ГРЭС-2 завершен средний ремонт энергоблока №1 ПСУ-830 МВт. Из основных работ на первом энергоблоке была выполнена инспекция генератора, которая не показала каких-либо дефектов оборудования. Сборку завершили 4 апреля 2024г.

В ходе ремонта заменен регулятор уровня основного конденсата в деаэраторе. Установлен регулятор нового типа с перетрассировкой трубопровода.Выполнены работы по замене пяти компенсаторов циркуляционных водоводов, а также участка безнапорного коллектора технической воды длиной около 50 метров. По программе технического перевооружения на блоке смонтирован новый электродвигатель основного дымососа 1 «А».

Стоит отметить, что в ходе среднего ремонта энергоблока №1 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», успешно реализовано решение об изменении трассировки трубопроводов технической воды. Удалены фильтры, которые являлись третьими по очереди в системе ее очистки. Решение об отказе от третьей ступени было принято исходя из анализа состояния данных фильтров и опыта эксплуатации. Это решение упрощает схему подачи технической воды без снижения надежности работы оборудования.

Комплекс приемо-сдаточных испытаний на энергоблоке выполнили 11-12 апреля. Энергоблок включен в сеть.