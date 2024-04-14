Сургутскому кампусу «Школы 21» исполнился один год

Кампус «Школы 21» в Сургуте отметил первый день рождения — ему исполнился один год. Это четвертый кампус школы в стране и первый в Уральском федеральном округе: его открыли в феврале 2023 года Сбер совместно с правительством Югры для всех, кто желает получить образование в сфере информационных технологий.

День рождения отметили ИТ-конференцией, лекторием с приглашенными спикерами, квестом и квизом, в которых участвовали среди прочих губернатор региона Наталья Комарова и и.о. главы Сургута Артем Кириленко.

«Мы готовим квалифицированных ИТ-специалистов для развития цифровой экономики в России. Начиная со школьной скамьи, ребята должны знать, что есть такая возможность пойти к нам учиться. У нас нет ограничений по верхней планке возраста. В прошлом году самому старшему участнику было 64 года», — отметил генеральный директор кампуса Дмитрий Балаушко.

Школа 21» уникальна своей методикой обучения — «равный равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами, — отмечают представители кампуса, — при этом каждый участник может сам выстроить график обучения. Срок обучения также зависит от самого участника — от 1,5 (разработчик начального уровня — Junior) до 3 лет (разработчик среднего уровня — Middle)».

Прийти учиться может практически каждый: для этого достаточно подать заявку на сайте кампуса и пройти две онлайн-игры на память и логику.