В Сургуте прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел накануне в Сургутском институте экономики, управления и права — он собрал более 600 человек, которые хотят или сменить работу, или изменить всю карьеру, или же найти первое рабочее место.

«Региональный этап ярмарки проходит у нас уже второй раз, первый был в прошлом году, — комментирует врио директора Сургутского центра занятости населения Инна Бараневская. — О мероприятии постарались уведомить всех заинтересованных, ведь сейчас у работодателей кадровый голод и мы должны поспособствовать тому, чтобы укомплектовать имеющиеся вакансии. Для соискателей попытались представить все сферы деятельности, чтобы закрыть интересы всех. Стоит отметить, на сегодняшний день порядка 240 безработных проживают в городе Сургуте и порядка 60 в районе, так что у нас очень низкая численность неработающих людей».

В итоге посетители ознакомились со 170 вакансиями: свои рабочие места предложили 16 предприятий Сургута и района, в том числе «Сургутнефтегаз», «Сургутмебель», «Газпром питание», городские и районные подразделения МВД и другие.