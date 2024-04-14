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«Время возможностей» пришло в Сургут

В Сургуте прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

«Время возможностей» пришло в Сургут
Фото: admsurgut.ru

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел накануне в Сургутском институте экономики, управления и права — он собрал более 600 человек, которые хотят или сменить работу, или изменить всю карьеру, или же найти первое рабочее место.

«Региональный этап ярмарки проходит у нас уже второй раз, первый был в прошлом году, — комментирует врио директора Сургутского центра занятости населения Инна Бараневская. — О мероприятии постарались уведомить всех заинтересованных, ведь сейчас у работодателей кадровый голод и мы должны поспособствовать тому, чтобы укомплектовать имеющиеся вакансии. Для соискателей попытались представить все сферы деятельности, чтобы закрыть интересы всех. Стоит отметить, на сегодняшний день порядка 240 безработных проживают в городе Сургуте и порядка 60 в районе, так что у нас очень низкая численность неработающих людей».

В итоге посетители ознакомились со 170 вакансиями: свои рабочие места предложили 16 предприятий Сургута и района, в том числе «Сургутнефтегаз», «Сургутмебель», «Газпром питание», городские и районные подразделения МВД и другие.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 35, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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