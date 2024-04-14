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​Школьница из Сургутского района отправится в «Артек»

Есения Уразайкина из Лянтора прошла отбор на поездку в знаменитый детский лагерь «Артек»

​Школьница из Сургутского района отправится в «Артек»
Фото: admsr.ru

Ученица Лянторской школы №5 Есения Уразайкина отправится в «Артек»: школьница прошла конкурсный отбор на поездку во Всесоюзный детский центр.

Как сообщает admsr.ru, Есения — многократный победитель Всероссийских, районных и городских конкурсов. Кроме отличных оценок, в ее активе — занятия по хоровому пению в Лянторской детской школе искусств.

Смена, на которую отправится Есения, пройдет с 4 по 25 мая, сообщает департамент образования администрации Сургутского района. Она посвящена истории Победы СССР в Великой Отечественной войне: дети станут участниками мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Севастополе, в том числе посетят Сапун-гору и другие исторические места.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 135, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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