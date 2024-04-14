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​Сургутяне рассказали ТОСовцам со всей страны о ремонте дорог своими силами

В Перми прошел Форум местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ

​Сургутяне рассказали ТОСовцам со всей страны о ремонте дорог своими силами
Фото: admsurgut.ru

Форум местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ прошел накануне в Перми — в нем приняли участие в том числе и сургутяне, сообщает администрация города. Форум стал площадкой для обмена опытом по таким темам, как государственная и муниципальная поддержка общественных проектов, взаимодействие органов публичной власти и местных сообществ, вовлечение молодежи в деятельность ТОСов.

Сургут представила председатель ТОС-2 Людмила Романенко, которая рассказала о реализации пилотного проекта ямочного ремонта силами ТОС — это инициатива была поддержана администрацией города и лично главой Андреем Филатовым в 2023 году.

«На реализацию проекта выделяются средства в виде субсидий. В прошлом году их получили 18 ТОСов. В рамках пилотного проекта отремонтировано более 1 км дорожного полотна, — уточняют в мэрии. — Те сургутяне, чей дом не входит в границы какого-либо территориального общественного самоуправления, могут обратиться в МКУ «Наш город». Здесь разъяснят, как создать ТОС, сопроводят от подачи заявки до выполнения проектов».


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Сегодня в 10:27, просмотров: 80, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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