В Перми прошел Форум местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ

Форум местного и общественного самоуправления #НАМЕСТАХ.РФ прошел накануне в Перми — в нем приняли участие в том числе и сургутяне, сообщает администрация города. Форум стал площадкой для обмена опытом по таким темам, как государственная и муниципальная поддержка общественных проектов, взаимодействие органов публичной власти и местных сообществ, вовлечение молодежи в деятельность ТОСов.

Сургут представила председатель ТОС-2 Людмила Романенко, которая рассказала о реализации пилотного проекта ямочного ремонта силами ТОС — это инициатива была поддержана администрацией города и лично главой Андреем Филатовым в 2023 году.

«На реализацию проекта выделяются средства в виде субсидий. В прошлом году их получили 18 ТОСов. В рамках пилотного проекта отремонтировано более 1 км дорожного полотна, — уточняют в мэрии. — Те сургутяне, чей дом не входит в границы какого-либо территориального общественного самоуправления, могут обратиться в МКУ «Наш город». Здесь разъяснят, как создать ТОС, сопроводят от подачи заявки до выполнения проектов».