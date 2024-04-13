Сургутянину грозит реальный срок за попытку украсть «коктейль» из морепродуктов

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на мелкое хищение имущества, сообщает прокуратура города.

«В мае 2023 года злоумышленник с целью завоевания сердца своей пассии для романтического ужина пытался в одном из магазинов г. Сургута похитить коктейль из морепродуктов, пресервы осьминога, кусочки семги, скумбрии и горбуши в упаковках и одну бутылку водки, общей стоимостью похищенного товара на 951 рубль 16 копеек, однако был задержан сотрудником охраны магазина», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Сургутянину грозит год колонии.