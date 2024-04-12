IT-Хакатон для начинающих разработчиков проходит в Сургуте

В Сургута стартовал IT-Хакатон для начинающих разработчиков. Он проходит на базе «Технополиса». В соревнованиях принимают участие ребята от 12 до 17 лет по четырем направлениям: создание игр и чат-бота для мессенджера, проектирование мобильных приложений и сайтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Специалисты из "РЖД", Сургутского педагогического университета, Централизованной библиотечной системы и других учреждений и компаний сформировали для участников задания. Лучшие инициативы получат шанс на реализацию», - сказано в сообщении.

В хакатоне участвуют не только начинающие разработчики, но и те, кто успел достичь высот в программировании. Это позволяет ребятам обмениваться опытом и знаниями.