Скоро дизайнер из Сургута сошьет свадебное платье-триколор

Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина работает над созданием неповторимого свадебного платья в цвета флага России. Об этом девушка рассказала корреспонденту siapress.ru.

«Это не заказ невесты, а мое предпочтение. Иногда я могу себе позволить придумать такое платье и сшить его для салона. Его может никто не купить, а может, наоборот, купить сразу, к примеру, невеста, с похожими предпочтениями, как у меня. Данное платье мне захотелось создать по зову души. Я создала его по патриотическому настроению», — сообщила Анастасия.

Дизайнер призналась, что у нее были мысли самой выйти замуж в таком платье. Поэтому она сшила его по своему размеру.

Подобный креативный проект у Анастасии первый. Ранее у нее не было времени для такой интересной задумки.

«Я постоянно была занята какими-то операционными моментами, так как у меня свое производство. На нем я сама технолог и модельер-конструктор. Я года два налаживала всю производственную систему. Также у меня сеть свадебных салонов: три салона в городе Сургуте и ателье для невест. Я с головой была погружена в эти рабочие моменты. Сейчас я практически наладила производство, поэтому готова в какие-то творческие проекты уходить, реализовывать все это, и с радостью придумывать какие-то новые интересные необычные дизайны», — пояснила она.

Сургутянка указала, что платье выставят на витрине одного из ее свадебных салонов, а также, возможно, представят на местах празднования Дня победы 9 мая. Но эта идея у дизайнера еще под вопросом.

Материалы девушка закупает оптом, поэтому платье по цене будет дороже, чем обычное свадебное.

«В салоне у него будет цена 300 тысяч рублей. Да, цена может быть неадекватная, но я считаю, что это платье не может стоить дешевле», — добавила Анастасия.

Дизайнер работает над нарядом уже несколько дней и планирует завершить его через полторы недели.