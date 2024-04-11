В Сургуте медики зафиксировали четырехкратный рост обращений из-за гололеда

Жители Сургута стали чаще падать из-за гололеда и получать травмы. За последнюю неделю число обратившихся в травматологию выросло с 24 до 81 в сутки, пишет «Вестник» со ссылкой на пресс-службу Сургутской травмбольницы.

«Из них почти половина – это травмы в результате падений на улице. Если неделю назад таких обращений в день было 24, то сейчас доходит до 80. Это очень много», – уточнили в медучреждении.

Там добавили, что пострадавшие ломают лодыжки, ребра, голени, а также лучезапястные и голеностопные суставы.

Больше всего гололед опасен для пожилых людей. «Из-за остеопороза у них хрупкие кости, как следствие - более тяжелые переломы, более длительное лечение и восстановление» - добавили в пресс-службе больницы.