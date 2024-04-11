Необычную постановку «Дамы с собачкой» обещают в СМДТ

Новый спектакль «Дама с собачкой. Кинопробы» готовит Сургутский театр — в связи с ремонтом в собственном здании, премьера состоится на сцене кинозала. Литературная основа — не только рассказ Чехова, но и пьеса Егора Зайцева, интригуют в театре: «В центре рассказа Чехова – адюльтер, который вырос в «настоящую» любовь. Но пьеса Егора Зайцева не об этом, а о репетициях для съемок фильма «Дама с собачкой». Проводит их московский режиссер Полина Кардымон, приехавшая для этого в Сургут. В главных ролях заняты Александр Фокеев и Елизавета Егорова».

«Мы не хотели ставить спектакль-интерпретацию рассказа Чехова. Получится тогда, что артисты, бедные, половину спектакля будут драматично вздыхать, — комментирует Полина Кардымон. — Но! В этом рассказе есть очень много точных слов и образов, о которых хотелось бы поговорить, которые хотелось бы выразить и осмыслить. А где как не на репетициях происходит зарождение, проговаривание этих образов!»

Экспериментальный спектакль поставлен в псевдодокументальной форме — обнажение репетиционного процесса поможет вглядеться в образы Чехова, в самих артистов, а также пережить необычный опыт — погрузиться в пространство, где даже одна реплика рассказа раскручивается до объемного образа. «Мы много работаем крупным планом. Убираем все лишнее, театральное, чтобы зритель мог увидеть человека в его естественных реакциях, — подчеркивает режиссер.

— Таким образом, «Дама с собачкой» для нас в этом спектакле – это повод для разговора. Как быть тем зрителям, кто ждет истории про любовь? Думаю, любовь тоже будет. Ведь сотворчество всегда про любовь».

Осталось ли в эксперименте место для собачки — узнаем 14 апреля: премьера состоится в кинотеатре «Мир»; по крайней мере, на афише она фигурирует.