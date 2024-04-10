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Сургутян повезут новые автобусы

25 новых автобусов выпустят на линию в Сургуте к 21 апреля

Сургутян повезут новые автобусы
Фото: Сиа-Пресс

В Сургуте продолжается обновление общественного транспорта в рамках реализации транспортной реформы в АО «СПОПАТ». В город уже поступили 25 автобусов, в ближайшее время ожидается еще одна партия из пяти машин, сообщил «Сиа-Пресс» генеральный директор предприятия Александр Попов.

«25 автобусов уже поступили, пять автобусов придут со дня на день. Будем в процессе эксплуатации укреплять маршруты, делать уклон на отдаленные участки, такие как поселок Снежный, Юность, чтобы не срывать регулярность», - отметил Александр Попов.

Маршруты внутри города также получат новые автобусы. «За счет новых автобусов можно снять с маршрутов старые, отправить их на комплексное техобслуживание и вывести на линию в уже стопроцентно работоспособном состоянии. Сейчас мы приступили к предэксплуатационной подготовке, идет приемка подвижного состава, обновляется прошивка электронных информационных табло. Ожидаем, что к 21 апреля все мероприятия будут выполнены, и новая техника выйдет на маршруты», - добавил Александр Попов.

Новые автобусы ЛИАЗ оснащены дизельными двигателями и вмещают 77 человек. Это низкопольные автобусы с пневматической подвеской. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров-колясочников автобус опускается, с площадки откидывается специальный пандус. Все автобусы оборудованы двойным стекплопакетом и дополнительной отопительной системой.

Обновление общественного транспорта в Сургуте продолжится. Еще 11 автобуса большого класса «СПОПАТ» планирует закупить летом.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 95, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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