Житель Сургута получил травмы при ДТП

Накануне, 9 апреля, около 10:30 часов в Сургуте по улице Тюменский тракт столкнулись два автомобиля. Водитель «Ваз 21152» наехал на стоящий автомобиль «Infiniti». От удара его отбросило на «Hyundai», сообщила Госавтоинспекция Югры.

«49-летний водитель «Ваз 21152», двигаясь по улице Тюменский тракт, совершил наезд на стоящее транспортное средство «Infiniti», под управлением 28-летнего водителя. От удара «ВАЗ2115» отбросило на «Hyundai», под управлением 29-летней автоледи», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник получил травмы.

Помимо этого, за прошедшие сутки на дорогах округа сотрудники ГАИ задержали 13 водителей с признаками опьянения, 83 водителя привлекли за выезд на «встречку» и 36― за нарушение правил перевозки детей.