Полиция Сургута обнаружила нарушения продажи лекарств в аптеках города

В полицию Сургута поступило сообщение о том, что в аптеке по улице Лермонтова продают лекарственные препараты без рецепта. На место выехали сотрудники полиции и Росздравнадзора. Они проверили аптечный пункт и выявили ряд нарушений, сообщает полиция Югры.

«Провизоры осуществляли безрецептурную реализацию лекарственных препаратов, подлежащих продаже только по рецепту врача. Также выявлены нарушения лицензирования фармацевтической деятельности и требований федерального закона об обращении лекарственных средств», ― говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения выявили в аптеке по улице Югорский тракт. Нарушителям грозит административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.