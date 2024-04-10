Администрация Сургутского района определилась с финансированием учреждений образования

На ремонт дошкольных и образовательных учреждений поселений Сургутского района из бюджета муниципалитета выделят 125 миллионов рублей.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, это почти в два раза больше, чем годом ранее. На эти средства предполагается отремонтировать 12 детских садов шесть школ. «Крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе № 7 Лянтора.

В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна, — перечисляет Трубецкой. — В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт. В детсадах «Соловушка», «Рябинка» (здания в Барсово и Русскинской), «Мальвина», «Танюша», «Белочка», «Радуга» (два объекта), «Северное сияние», «Золотая рыбка», «Светлячок» и «Город детства» намечен текущий ремонт. А именно: обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий».

Бюджет Сургутского района на 2024 год также предполагает ремонт учреждений спорта и культуры. Всего на обновление социальных объектов предусмотрено более 200 миллионов рублей.