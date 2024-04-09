Школьник из Сургута стал финалистом олимпиады «Ближе к Дальнему» во Владивостоке

Ученик 10 класса сургутской школы №44 Никита Болгов примет участие в финальном этапе VII Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» во Владивостоке. Югорский школьник прошел несколько туров конкурсного отбора и попал в число 50 финалистов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в олимпиаде приняли участие около 700 тысяч учащихся со всей России.

«По итогам 2-го тура конкурсный отбор прошли 267 человек, из них были определены только 50 финалистов. В их числе – Никита Болгов, ученик 10 класса сургутской школы № 44», - рассказали в пресс-службе мэрии Сургута.

Никита увлекается инженерным делом и географией, поэтому и решил принять участие в олимпиаде. Он оценивает развитие Дальнего Востока как перспективное, поскольку в этом регионе осваиваются новые земли и привлекаются инвестиции.