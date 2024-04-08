В Сургуте на время празднования Ураза-байрама будет перекрыто движение на ряде улиц

В эту среду, 10 апреля, мусульмане будут отмечать Ураза-байрам. По традиции, в Сургуте центральным местом празднования станет соборная мечеть на проспекте Набережном. По этой причине будет перекрыто движение на некоторых улицах с 02:00 часов до 07:00 часов, сообщила пресс-служба администрации Сургута.

Движение автотранспорта будет перекрыто на:

— улице Никольской от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережный;

— проспекте Набережном от перекрестка с улицей Дзержинского до улиц Майской и Республики.

На период праздника движение городских автобусов будет осуществляться в объезд закрытого участка:

— №22 – при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «дом Советов», остановка «Оптика», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора» и далее по маршруту.

— №26 – при движении от остановки «Ивана Захарова»: остановка «Центральная библиотека», остановка «Майская», остановка «Оптика», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора» и далее по маршруту;

при движении от остановки «поселок Снежный»: остановка «Аврора», остановка «Бахилова», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Энергетиков», остановка «Тюменьэнерго» и далее по маршруту.

— № 28 – при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «дом Советов», остановка «Оптика», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора» и далее по маршруту.

— № 28А – при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Аврора», остановка «Бахилова», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Энергетиков» и далее по маршруту.

— № 37 – при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «парк Нефтяников», улица Заячий остров, Югорский тракт, улица Энгельса, проспект Ленина, остановка «Газпром» и далее по маршруту;

при движении от остановки «Островского»: остановка «Дом Советов», остановка «Оптика», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора», остановка «маг. Восход», остановка «Больничный комплекс».

— № 47 – при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «парк Нефтяников», улица Заячий остров, Югорский тракт, улица Энгельса, улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы» и далее по маршруту;

— при движении от остановки «ЖК на Сайме»: остановка «Центральная библиотека», остановка «Майская», остановка «Оптика», остановка «агентство воздушных сообщений», остановка «Бахилова», остановка «Аврора», остановка «маг. Восход», остановка «Больничный комплекс» и далее по маршруту.