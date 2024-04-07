Какая погода будет в Сургуте на следующей неделе?

Весна в Сургут, увы, не торопится: на следующей неделе синоптики Яндекс.Погоды снова предсказывают горожанам заморозки, причем ночью — достаточно серьезные. Так, со среды на четверг возможны морозы до –20 градусов. Днем — немного теплее: в начале недели установится теплая погода — до –1 со снегом, который сменится дождем. В середине недели похолодает до –9 днем.

Дружно ждем конца недели, когда на термометры вернутся плюсовые значения: в пятницу и субботу прогнозируется до четырех градусов тепла, впрочем, к следующему воскресенью они сменятся новыми морозами.