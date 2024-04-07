Среди лучших биатлонистов Югры — житель Сургутского района

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Сургутского района Иван Савченко стал бронзовым призером межрегиональных соревнований по биатлону «Кубок Югры» среди юношей и девушек 17-18 лет и 15-16 лет — они завершились в Ханты-Мансийске на минувшей неделе и приняли более 150 спортсменов из Урая, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Кондинского, Нефтеюганского и Сургутского районов.

«В соревнованиях спортсмен занял почетное 3 место в спринте на дистанции 6 километров», — комментирует и.о. заместителя начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Дарья Киргет. Отметим, что администрация муниципалитета и лично глава Сургутского района Андрей Трубецкой поддерживают лыжный вид спорта — его развитием занимается районная спортивная школа олимпийского резерва. Так, уже в пяти ее филиалах — Солнечном, Барсово, Белом Яре, Лянторе и Федоровском — профессионально тренируются более 300 спортсменов, четверо из них входят в основной состав сборной Югры.

«Только за 2023 год лыжникам-гонщикам присвоено и подтверждено 140 спортивных разрядов и званий. В целом, в Сургутском районе около 12 тысяч жителей разного возраста систематически катаются на лыжах», — подсчитал Андрей Трубецкой.