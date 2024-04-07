В голосовании о преобразовании парков и скверов Сургута принимают участие все больше горожан

Все больше сургутян подключаются к голосованиям за парки и скверы города, которые преобразятся в 2025 году: пресс-служба администрации сообщает, что в выборах приняли участие уже более 19 тысяч жителей. До 30 апреля — финального дня голосования — это число будет расти. Напомним, что оно идет на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Территории для участия во всероссийском голосовании определили жители Сургута по итогам опроса на портале «Открытый регион – Югра», — напоминают в мэрии. — Этапы благоустройства выбранных пространств утверждены общественной комиссией Сургута по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и после этого включены в перечень объектов для всероссийского голосования. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут на 80 процентов профинансированы из федерального и окружного бюджетов».

Напомним, что в проекте участвуют четыре сургутских проекта: парковая зона в микрорайоне 20А, где планируют обустроить детскую площадку, минироллердром, тротуары, освещение, видеонаблюдение и обустройство дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой». Еще один проект, выставленный на голосование – 2 и 3 этапы благоустройства парка в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75.

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«Определить, какие территории преобразить в Сургуте в первоочередном порядке, могут жители Сургута от 14 лет и старше, – отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. — Голосование направлено на то, чтобы увидеть активную позицию сургутян, так как федеральный проект подразумевает вовлеченность жителей, их заинтересованность в благоустройстве объектов»,

Проголосовать можно следующим образом.