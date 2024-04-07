В Сургуте идет VII Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория – 2024»

Торжественное открытие VII Всероссийского открытого конкурса баянистов и аккордеонистов «Югория – 2024» прошло в Сургуте на минувшей неделе, сообщает пресс-служба администрации города. В этом году конкурс приурочен к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной и 430-летию со дня образования города Сургута.

«Важной частью открытия конкурса стал концерт музыкантов-виртуозов, — отметили в мэрии. — На сцене перед зрителями выступили: Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Семенов, Заслуженный артист России Юрий Шишкин, Заслуженная артистка России Зинаида Алешина, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Юрий Евсеев и лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ринат Валиев, Петр Мазурик, Михаил Уфрутов (Сургут), Дмитрий Ергин (Москва), камерный оркестр «Каприччио» и студенты Сургутского музыкального колледжа».

«Сургут в особый для себя год в седьмой раз принимает конкурс «Югория» — в этом есть свой символизм. Год наполнен массой значимых событий, праздников, проектов и даже в этой длинной и красочной череде конкурс занимает особое место, — комментирует директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. — Следующий год для Сургута тоже юбилейный: это будет 60-летие с момента второго рождения Сургута — присвоения ему статуса города. Из этих 60 лет на протяжении более чем 50 лет в Сургуте функционирует Сургутское музыкальное училище, а впоследствии колледж. Это первое не только по очередности возникновения, но и в разных смыслах профессиональное образовательное учреждение нашего нефтяного города, и это очень значимо».

В течение года лучшие баянисты и аккордеонисты со всей страны будут соревноваться в конкурсе в трех номинациях: «Солисты — академическое направление», «Солисты — эстрадное направление» и «Ансамбли». Всего для участия было подано 74 заявки от 46 солистов и 15 ансамблей из девяти регионов России.