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Для нефтяников и дачников: в Сургутском районе расширили сеть LTE

Инженеры МегаФона запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района

Для нефтяников и дачников: в Сургутском районе расширили сеть LTE
Фото: Д.Павленко

Инженеры МегаФона запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района. Качество голосовой связи и скорость передачи данных в сети 4G выросли в смартфонах сотрудников трубопроводной и нефтяной компаний, а также в устройствах дачников в садово-огородном кооперативе Кучуминский.

В пригородных локациях западнее крупнейшего города Югры мобильная связь крайне востребована. На площадках Западно-Сургутского месторождения работает линейная производственно-диспетчерская станция крупнейшей трубопроводной компании. Рядом расположен дачный кооператив Кучуминский, где югорчане проживают не только в летний сезон, но и круглогодично. Вахтовиков и дальнобойщиков эти места привлекают большой придорожной парковкой и возможностью выйти на связь с близкими во время обеда в кафе.

Запуск нового телеком-объекта МегаФона в локациях с высокой концентрацией абонентов расширил зону покрытия, улучшил емкость сети и позволил снять часть нагрузки с уже существующих базовых станций.

Нефтяники, дальнобойщики и владельцы загородных домов в Кучуминском могут оценить новые возможности для деловых и личных коммуникаций: голосовой сигнал стал более стабильным, а скорости мобильного интернета выросли на 25%, благодаря двум диапазонам частот LTE, которые поддерживаются большинством устройств с функцией передачи данных. Абоненты оператора теперь с комфортом могут пользоваться всеми цифровыми сервисами – общаться в мессенджерах, совершать звонки по технологии VoLTE, делать покупки онлайн, оплачивать коммунальные счета, работать или учиться в дистанционном формате.

«В загородных локациях югорчане наращивают трафик не менее активно, чем в городской черте, – на 20-30% ежегодно. Развитие сети LTE позволяет жителям региона все активней использовать самые современные гаджеты как в городах, центрах нефтегазодобычи, так и в небольших населенных пунктах. Доля устройств с поддержкой сети четвертого поколения среди абонентов в Югре приближается к 100%. Близок к этому и трафик передачи данных, который проходит через сеть 4G. Мы планомерно развиваем инфраструктуру, а там, где это необходимо, стараемся оперативно принимать решения по модернизации и установке нового оборудования», – говорит Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 85, комментариев: 0
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