Глава Следственного комитета РФ взял на контроль расследование заказного убийства бизнесмена

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о заказном убийстве предпринимателя в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, по факту убийства 4 апреля 2024 года в городе Сургуте местного жителя. Преступление было совершено на глазах супруги и ребенка мужчины, они не пострадали», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 4 апреля во дворе улицы Мира, 55. 44-летнего бизнесмена застрелили на глазах жены и детей. Позже неизвестный скрылся в сторону ТРЦ «Вершина».