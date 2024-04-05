В одном из дворов Сургута застрелили предпринимателя

Накануне ночью, 4 апреля, в дворе улицы Мира, 55 произошло убийство 44-летнего бизнесмена на глазах жены и детей. Неизвестный скрылся в сторону ТРЦ «Вершина». Что стало мотивом убийства − пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в окружном УМВД «Сургутской трибуне».

«По данным следствия, 4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения. Смерть мужчины наступила на месте преступления. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление, выяснение всех обстоятельств и мотивов убийства», − говорится в сообщении.