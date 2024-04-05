В мэрии Сургута поделились сроками строительства четырех школ

В ближайшее время свои двери откроет учебное заведение в 42 микрорайоне. Сейчас там устанавливают оборудование и мебель. Школа вместит в себя 900 учащихся. Об этом сообщила администрация Сургута в своей группе во «ВКонтакте».

«В этом году планируется завершение строительно-монтажных работ школы в микрорайоне 20А на 1500 мест и начальной школы-детского сада в ЖК «Голд Фиш». В районе «Марьина гора», как и в микрорайоне 20А, возводится учреждение с универсальной безбарьерной средой. Оно будет рассчитано на 900 мест», — добавили в сообщении.

Кроме того, в феврале 2024 года начался первый этап строительства школы на 1500 учеников в 5А микрорайоне. Проект будет готов в январе 2026 года.