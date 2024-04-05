Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 апреля

Мастер-класс «Путешествие в космос»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Молодые и взрослые горожан смогут нарисовать красивые картины, связанные с космосом.

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей, семейный ― 350 рублей. 6+

Лекторий «Красный Чум»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Жителей Сургута приглашают на лекторий по теме «Сургут Мятежный». Проект «Красный Чум» включает в себя лекции по малоизвестным страницам истории Сургута периода конца XVI в. – первой половины ХХ века. Лилия Шаймиева, старший научный сотрудник музея, познакомит с хроникой событий крупнейшего в Западной Сибири крестьянского антибольшевистского восстания 1921 года.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

«Путеводитель по квартету» – OpensoundQuartet

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В Сургуте состоится открытие фестиваля современной музыки «Мир звучит» с OpensoundQuartet (Москва), при поддержке Союза композиторов России. Их программы «Путеводитель по квартету» − взгляды 12 разных композиторов на этот «маленький оркестр». Местные жители и гости Сургута услышат авангард и архаику, духовную и театральную музыку, и многое другое.

Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Юмористическое шоу «Было дело»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на новое юмористическое шоу «Было дело». Суть шоу: гости приносят свое дело (ситуацию), в которой им нужно понимание. Комики для закрытия дела поделятся на две стороны — сторона обвинения и сторона защиты. Справедливый суд вместе с залом решат судьбу гостя.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 350 рублей, на входе ― 450 рублей. 18+

7 апреля

Арт-клуб «Размышления в тишине»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В этот день пройдет арт-клуб «Размышления в тишине». У горожан есть возможность посетить встречи и лекции на выставке.

Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Забавные выходные с Черным Лисом»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, игровая площадка «Забава». Время: 12:30 и 14:30.

Черный лис расскажет сургутянам древнейшую легенду о богатырях русских, загадает загадки, поиграет в веселые игры и вместе с родителями и детьми дружно сложат паззл черного лиса.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 0+

Музейный праздник «Чудеса на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, дом 7. Время: 12:00.

С приходом весны природа просыпается и оживает, пробуждается главный герой праздника – Домовой или Суседка. Они расскажут гостям и жителям Сургута о мифах и обычаях, связанных с «невидимым» хозяином дома, познакомят с правилами поведения в жилье, которым придерживались в конце XIX века. На мастер-классе, который состоится на празднике, каждый участник сделает свой оберег для защиты дома.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+