Устранение дефектов на дорогах Сургута стартовало 2 апреля

Не успела в Сургуте установиться теплая погода, а на городских магистралях уже работают дорожные службы. Для ямочного ремонта специалисты используют литые смеси. Такой метод позволяет латать ямы даже при низкой температуре.

«Температура смеси достигает 220 градусов, из-за этого ее не надо уплотнять. Мы просто ее укладываем и разравниваем. В составе смеси щебень и повышенное содержание битума, за счет чего она воду не пропускает. Именно поэтому такой ямочный ремонт самый эффективный. За 20 лет работы не одна яма еще не вылетела. Вокруг может идти разрушение, а квадрат, залитый этой смесью, будет стоять», — рассказал главный инженер СГМУП «ДорРемТех» Ильмир Ахтямов.

Литым асфальтобетон планируется отремонтировать дороги на участках общей площадью около 1 500 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день дорожные бригады залатали уже около 90 квадратных метров.

Подробнее о работе дорожных служб читайте в нашем материале.