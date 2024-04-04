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​Никакого покоя: 15 сургутян систематически терроризируют соседей

Борьба с шумными соседями в Сургуте продолжается

​Никакого покоя: 15 сургутян систематически терроризируют соседей
Фото: siapress.ru

В Сургуте уже третий год наблюдается тенденция увеличения систематических нарушений тишины и покоя. В настоящий момент в городе насчитывается 15 граждан, которые на постоянной основе терроризируют своих соседей. Как правило, эти люди привлекаются к ответственности не только из-за шума, на фоне алкогольного или иного опьянения они совершают и более серьезные нарушения. Например, жители дома по улице 50 ВЛКСМ, 11 жалуются на свою соседку с 2017 года. И даже собрали целую папку с заявлениями.

«Постоянный шум, топот, бегают туда-сюда. Соседи не могут этого терпеть. Два человека под ней уехали. До нового года сломали домофон − открутили. Но хорошо, что все-таки починили. С 2017 мы обращались ежемесячно с жалобами», − высказалась жительница дома Нина Киршинина.

Оказалась, что шумная соседка была привлечена к ответственности около 20 раз. В последний раз − в январе 2024 года. Однако, по словам ее соседей, в последнее время затихла и страдает болезнью.

«Она не оплачивает штрафы, поскольку не работает. В собственности у нее ничего нет. Выселить мы ее тоже не можем. Это практически невозможно, потому что, как правило, систематические нарушители проживают не в муниципальных квартирах. Обычно жилье принадлежит родственникам. А с муниципальными квартирами работают, но без предоставления другого жилья это не представляется возможным. В любом случае даже если мы переселим нарушителя, то это создаст проблему в другом месте», − начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности Администрации Сургута Роза Киричек.

Подчеркнем, что штраф за нарушение тишины и покоя остается самым популярным административным наказанием.

  • 2023 год: 870 дел данной категории, что составляет 38% от всех рассмотренных административных дел, при этом по признакам повторности 258 (или 11%);
  • Первый квартал 2024 года: 126 дел данной категории, что составляет 42% от всех рассмотренных дел, при этом по признакам повторности 39 (или) 13%.

«На протяжении многих лет в пропорциях где-то на около 42% сохраняется среди всех правонарушений. По общему правилу нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 8:00. Есть исключение для других видов шума. Например, на строительные и ремонтные работы запрет действует с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00, а также в течение суток в нерабочие и праздничные дни», − добавила начальник отдела.

Порой нарушителей не только штрафуют, но и подвергают аресту до 15 суток за неуплату. Таких случаев в Сургуте два.

Ранее сургутянам напомнили, что делать, если шумят соседи.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 58, комментариев: 0
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АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
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