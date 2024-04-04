В Думе Сургута назвали ситуацию с задолженностями перед УК критической

Сумма просроченной задолженности сургутянам перед управляющими компаниями на 1 января 2024 года составила более одного миллиарда рублей. Между тем сами УК не могут расплатиться с ресурсоснабжающими предприятиями. Об этом стало известно на думском комитете по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Самый крупные задолженности оказались у «Стандарт +», ООО «Гравитон» и «РЭУ-8». Управляющие компании называют одной из основных причин многомиллионных долгов − неуплаты со стороны жильцов муниципальных квартир, которые могут не совершать платежи годами.

«У нас на управляющие компании завязана программа «Комфортная городская среда». Мы стараемся каждый год ремонтировать как можно больше дворов, а как это можно сделать, когда у нас управляющие компании испытывают финансовые проблемы?» – задался вопросом депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Подчеркнем, что в 2023 году в Сургуте успели благоустроить десять дворов, хотя изначально планировалось отремонтировать 21 территорию. Их количество пришлось сократить из-за того, что налоговые счета ряда управляющих компаний арестовали из-за долгов. В этом году организациям удалось частично справиться с этой проблемой. Поэтому они планируют снова вступить в программу благоустройства.

Между тем, народный избранник Дмитрий Нечепуренко предложил изменить механизм, который делает жителей зависимыми от проблемного бизнеса.